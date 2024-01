La institución recordó que cuando una fecha de vencimiento coincida con fines de semana o feriados (nacionales o locales), se trasladará al siguiente día hábil. Sin embargo, no podrán pasar al siguiente mes. En este caso, la fecha de vencimiento será el último día hábil del mes al que le corresponde originalmente.

LEA: Los municipios no desean canje de la deuda con bienes del Estado

Además, algunos cambios aprobados en la Reforma Tributaria del presidente Daniel Noboa se aplican en este 2024. No obstante, estas no tendrán fecha de aplicación mientras no se cuente con el reglamento.