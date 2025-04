LEA: Fernando Guamán, presidente de la Comich: el apoyo al correísmo no fue de las bases indígenas y se ve en los resultados de segunda vuelta

El Congreso "es la máxima autoridad para hacer o deshacer cualquier incomodidad, gusto o disgusto", explica Apawki Castro. Puede incluso expulsar y reemplazar dirigentes.

La dirigente Cecilia Velasque también considera que debe haber un cambio en la presidencia de la Conaie "para que retorne a su cauce normal". "La Conaie no se puede involucrar en actos de proselitismo político. Para ello es el movimiento Pachakutik. Pero desde la visión del actual presidente ha llevado a la confusión de que la Conaie hace proselitismo".

Con ella coincide Marcelino Chumpi, exprefecto de Morona Santiago. "Trataron de usar la fuerza de la Conaie para posicionarse como una especie de un líder nacional. Eso no está bien, no es correcto. Si iba a ser candidato presidencial tenía que haber renunciado. A veces a Leonidas no se le entiende cómo habla, si lo hace como presidente de la Conaie, dirigente indígena o como candidato".

Tanto Chumpi como Velasque señalan que ahora la presidencia de la Conaie le correspondería a la Amazonía.

LEA: Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dice que prefiere estar muerto antes que apoyar a la derecha

Si bien subrayan que aún es pronto para dar nombres, Velasque destaca que es momento de una mujer y resalta a Patricia Gualinga, Ruth Peñafiel o Janeth Cuji. "Hay varias compañeras de la Amazonía que sí están en la capacidad de asumir la presidencia de la Conaie. Y si hablamos de la Sierra igual hay muchas compañeras jóvenes que pueden asumir este reto".

Chumpi, por su parte, indica que estaría dispuesto a asumir una candidatura si la Amazonía así lo decide. Estos procesos internos para elegir a los precandidatos aún no se realizan.

Respecto a los señalamientos en contra de Leonidas Iza, Apawki Castro asegura que no se ha hecho nada al margen de los reglamentos y para que compita en las elecciones presidenciales se encargó la Conaie a la vicepresidenta Zenaida Yasacama. "Solamente es la intención del Gobierno y en términos políticos e ideológicos, de la derecha que quiere tener incidencia en todas las estructuras y organizaciones".

Ecuavisa.com contactó a Leonidas Iza para conocer su postura, pero no hubo respuesta.

LEA: La ausencia de Leonidas Iza y las exigencias del movimiento indígena marcan un pacto electoral lleno de tensiones