Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dice que prefiere estar muerto antes que apoyar a la derecha

También se refirió sobre las protestas de octubre de 2019, afirmando que un informe de Contraloría determinó que él no fue responsable de protagonizar algún incendio.

Asimismo, rechazó las críticas de que se haya conectado por Zoom el día que se firmó el acuerdo con la campaña de Luisa González.

"Yo me me conecté por el Zoom para saludar a los presentes y efectivamente también porque me permitieron a mí ser candidato del Movimiento Pachakutik. ¿En qué momento estamos cediendo la lucha?", dijo.

Lea también: La ausencia de Leonidas Iza y las exigencias del movimiento indígena marcan un pacto electoral lleno de tensiones

Iza manifestó que ahora no están eligiendo entre "Correa y Noboa", sino entre Luisa González y el actual mandatario. Criticó al presidente por haber arremetido contra la Conaie desde su primer día.

"Noboa tuvo la oportunidad de un año poder indicar otra forma de gobierno. ¿Lo ha indicado? no", sentenció.