Leonidas Iza: "No he conversado, no vamos a conversar (con Correa)"

Para Leonidas Iza, excandidato presidencial por Pachakutik, la segunda vuelta electoral tiene una tercera opción, además de Daniel Noboa y Luisa González. Aunque no definió la otra alternativa, sí anticipó que el objetivo será "salir de la polarización correísmo-anticorreísmo".

Durante una entrevista para Contacto Directo, el líder del movimiento indígena explicó que la discusión ahora se centrará en elegir "con quién lucharán" los próximos años. "Una social democracia, que cree en un modelo económico keynesiano y por el cual incluso tiene que tomar nuestros territorios; o el modelo capitalista-neoliberal, de una derecha racista, que en este caso no ha tenido ninguna compasión con los pueblos indígenas".

Aunque enfatizó en que aún no han tomado una postura, dijo que tienen claro el camino por el que optará el actual Gobierno: procesos de privatización y de implementación de minería a gran escala que no serán respaldados por el movimiento indígena.

También aclaró que no han dialogado con el expresidente Rafael Correa. "No he conversado, no vamos a conversar", señaló, a la par de enfatizar en que, hoy, la candidata que podría o no obtener el respaldo indígena es Luisa González.