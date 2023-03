"Pedimos a la Corte Constitucional: escuche al pueblo, no construyan escenarios que no es, aquí hay, realmente elementos de convicción, que permitan llevar a cabo tales hechos", dijo Iza.

Ello "fue ratificado el 24 de noviembre", reiteró al señalar que la Conaie tiene clara su postura y no "está con ambigüedades".

El segundo tema que tratarán en la reunión de este viernes tiene que ver con los diálogos que mantienen con el Gobierno tras las movilizaciones de junio pasado.

Iza puntualizó que tratarán, con especial interés, el tema relacionado con la extracción minera, a la que se oponen los grupos indígenas.

El tercer tema del encuentro gira en torno a iniciar un proceso para "recuperar ese sentimiento popular" en torno al Gran Parlamento Plurinacional, indicó.

La cita de este viernes es restringida a los dirigentes para discutir los mencionados temas que se analizarán posteriormente de forma ampliada en otros encuentros.

Iza aclaró que su organización no ha puesto fechas para movilizaciones o para una paralización nacional, pues la Conaie no camina "ni con especulaciones ni construyendo escenarios", sino "sobre la realidad para no estar en contra del pueblo ecuatoriano".

El líder indígena avanzó que el próximo 28 de marzo presentarán su proyecto de Ley de Aguas, un tema que también se tratará este viernes.

El presidente de la Conaie indicó que esta misma tarde informarán sobre los resultados del encuentro.