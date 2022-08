Lasso ratificó que no hubo pruebas contra asambleístas

El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, aseguró este viernes 26 de agosto del 2022 que pidió el archivo de la indagación contra los cinco asambleístas porque no hubo pruebas.

"A mí me gusta siempre actuar con sentimientos humanos y cuando no se han presentado las pruebas pues lo que cabe con caballerosidad es decir lo que he dicho", manifestó el Primer Mandatario al final de la firma del convenio para que se ratifique al estadio de Barcelona para la final de la Copa Libertadores de América en Guayaquil.

Cuando los periodistas le preguntaron si va a pedir disculpas a los legisladores, Lasso contestó: "el acto ya en sí ya es una disculpa".

A finales de marzo del 2022, a través de un video que duró dos minutos y quince segundos, el Primer Mandatario denunció que los legisladores (Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla) lo chantajearon porque "no hemos aceptado que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas y ministerios a cambio de su voto”.

Esos votos tenían que ver con la votación del proyecto de Ley de Inversiones que fue negado y archivado en la Asamblea Nacional. Al Mandatario le pareció “el colmo de los colmos” que asambleístas acudieron al Gobierno a pedir dinero en efectivo.

Sin embargo, en un comunicado difundido ayer, Lasso manifestó que fiel a sus principios democráticos y en pro de la unidad del país, solicitó a la Fiscalía General el archivo de la investigación.

