La Corte Constitucional no se apresura a tramitar los decretos-leyes de Lasso a pesar de ser urgentes

Han pasado dos semanas desde que el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto-ley sobre la reforma tributaria y la Corte Constitucional (CC) aún no lo tramita. En cola también está otra normativa promulgada por el jefe de Estado para el fomento de inversiones y la promoción zonas francas.

Ambas leyes tienen el carácter de urgente. De hecho, todas las leyes-decretos que expida Lasso durante este periodo excepcional en donde no hay Asamblea Nacional tendrán esta misma característica y todas deben estar relacionadas a temas económicos.

No obstante, desde distintas instancias se analiza cuánto tiempo debería tomarse la CC para pronunciarse sobre los proyectos. Y es que mientras no exista el aval de la Corte, las leyes no entran en vigencia.

Le puede interesar: ¿Qué relevancia tendrían los informes del Cpccs sobre los decretos-leyes de Lasso?