Entre las resoluciones también se incluye el recordar que la función Judicial no podría interferir en las decisiones de la Asamblea, anticipando una posible acción que revierta el documento.

Los asambleístas que fueron censurados decidieron emitir una resolución en la que no consta la censura del exmandatario, puesto que no cabía esa figura, una vez que ha dejado el cargo. La norma establece únicamente la destitución del Presidente y Vicepresidente, pero no de un expresidente.

El debate en el Pleno de la Asamblea se centró efectivamente en buscarle una alternativa legal, puesto que la mayoría de asambleístas coincidían en la responsabilidad política de Lasso en ese caso.