La Asamblea no concreta acuerdos ni leyes, a menos de un mes del primer aniversario

Desintegración de las bancadas

Producción legislativa

¿Tensa calma con el Gobierno?

Sin embargo, habrían más cambios. Bajo ese escenario, el 30 de marzo de 2022, Lasso designó como nuevo ministro de la política a Francisco Jiménez, un giro de estrategia para tender puentes con la Asamblea.

Pero los ánimos se caldearon una vez más, tras la liberación del expresidente Jorge Glas, el domingo 10 de abril de 2022. El Partido Social Cristiano (PSC) al igual que otras bancadas denunciaron un supuesto pacto político entre el correísmo y el Gobierno.

“Glas se convierte en un cadáver para toda la clase política, sigue abonando a la desazón ciudadana y a la desconfianza frente a la clase política", opina el analista político Pedro Donoso.

Así, a lo largo de estos 11 meses la relación entre ambos poderes es poco clara y, para el analista el futuro parece ser incierto, "no se sabe qué esperar de un Gobierno que un día dice que no va a gobernar con la Asamblea, y al otro día, lo invita a un diálogo, no hay claridad, otra vez no se entiende la herramienta llamada diálogo". Una postura del Gobierno que, Donoso augura, tendrá poco éxito.