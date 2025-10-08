Sebastián Yunda es declarado inocente de asociación ilícita

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, informó este miércoles 8 de octubre de 2025, en su cuenta de X, que un tribunal de justicia ratificó la inocencia de su hijo, Sebastián Yunda, quien era investigado por presunta asociación ilícita.

Esta investigación por la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por Emseguridad, se abrió a raíz de otro caso en el que Jorge Yunda era indagadado de supuesto peculado en la adquisición de pruebas covid y por el que ya fue declarado inocente. El día en que se hicieron allanamientos en la casa del radiodifusor y empresario, los agentes también incautaron el celular de Sebastián Yunda.

"Dijeron que vendió terrenos, que hizo negos aprovechando que papi era alcalde, difundieron chats sin cadena de custodia, sin contexto, la única intención era tomarse la alcaldía por asalto. Por unanimidad, un tribunal de justicia ha ratificado la inocencia de mi hijo", escribió Jorge Yunda en su cuenta de X.

También publicó un video de su abogado, Edgar Molina. "La Fiscalía, lo único que intentaba era tergiversar los chats que fueron obtenidos ilegalmente en un allanamiento y, sobre todo, en esta audiencia de juicio se llegó a demostrar que no existió tal asociación ilícita. No existió la asociación para la compra de presuntas cámaras", dijo el penalista.

