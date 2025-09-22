Jorge Yunda y Linda Guamán, inocentes en caso Pruebas PCR

La Corte Provincial de Pichincha reinstaló este lunes 22 de septiembre la audiencia sobre el caso Pruebas PCR Quito y declaró la inocencia del exalcalde de la capital, Jorge Yunda, la científica Linda Guamán y 12 personas más.

El juez ponente señaló que no hubo ningún perjuicio contra el Estado por la compra de insumos para combatir la pandemia de 2020. El caso ha durado más de 1 600 días y data de mayo de 2020, cuando la Fiscalía General empezó un proceso de investigación por presunto peculado en la compra de 100 mil pruebas PCR a un costo de USD 4,2 millones.

Sin embargo, según fiscalía, en lugar de las PCR Polimerasa, la Secretaría de Salud del Municipio habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas.

Pese a los alegatos, la resolución determinó que dichas investigaciones no tuvieron suficiente claridad para demostrar algún indicio de delito.

Una de las procesadas, Linda Guamán, científica y exfuncionaria del Municipio de Quito, llegó horas antes a las instalaciones para recibir dictamen.

"He pasado 1 600 días procesada y en este tiempo las audiencias han demostrado la verdad, que soy inocente y que Ecuador no debería perseguir a sus científicos", dijo Guamán.

Dentro de los 14 procesados están también la exsecretaria de Salud del Municipio, Ximena Abarca y el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla.

