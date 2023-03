Juicio político contra Lasso: "A los tres jueces nuevos de la CC les quedó muy grande la toga de juez", dice Hernán Salgado

El pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso ha generado un amplio debate entre académicos, políticos y abogados del país. Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aseguró este viernes 31 de marzo de 2023 que el trabajo de los jueces constitucionales fue arduo y hubo poco tiempo para un tema muy complejo.

¿La Corte se equivocó en el fallo? ¿Se debió inadmitir la solicitud de juicio político? Salgado opinó que no se debió dar paso porque si no se aceptaron las dos primeras acusaciones por concusión, tampoco era factible la de peculado. "¿Cómo se sabe si Lasso realmente participó en el peculado? Lo que se dice es muy ligero, no nos permite una inferencia completa. Yo creo que no debía la CC avanzar por ese camino”.

Y añadió: “Lamentablemente, hay también algunos (jueces) que no colaboran, lo digo con toda claridad. Los tres jueces nuevos que han venido parece les ha quedado muy grande la toga de juez constitucional porque no veo un trabajo de comunidad, de grupo. No sé Ortiz hasta qué punto habrá hecho algo, allí leo todos los argumentos que suele dar porque es profesor de argumentación el doctor Alí Lozada, pero no veo más colaboración”.

No le convenció el fallo de mayoría porque en el análisis de las acusaciones hay contradicciones. Coincide con el voto salvado de Carmen Corral, quien hizo un pronunciamiento sobre las contradicciones entre las consideraciones para analizar la concusión y peculado.

El pronunciamiento de la CC señala que Lasso conoció sobre el delito, pero no dice que se apropió, desvió o abusó. ¿Dónde encaja la concurrencia entre la participación activa del Primer Mandatario y el delito? Salgado cuestionó que solo se habla de que el Jefe de Estado ha conocido y no es así, es muy escueto, mal elaborado. "Tiene que ser algo más que aquello, que deba pues tomar en consideración la CC ".

