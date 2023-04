La legisladora Cordero, como presidenta encargada, dio paso a preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, lo que fue cuestionado por los asambleístas Veloz y Cuero, indicando que no es parte del procedimiento.

Para la asambleísta hubo dos actos normativos, firmados por el Presidente, que le responsabilizarían de peculado: la designación de Hernán Luque Lecaro, cercano a Lasso, como presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) , a pesar de no tener título ni experiencia. Y el poder que se concentró en esa empresa para "controlar 14 mil millones de dólares".

Ya en materia, Veloz defendió que en el marco del juicio político no es necesario demostrar el haber cometido el delito penal.

"Las consecuencias económicas hubieran sido muy graves", detalló Neira , pero aclaró que esas no son competencias del Presidente de la República.

También desmintió que durante el gobierno de Lasso se haya firmado ningún contrato con la empresa de servicio de buques. Aclaró que Flopec no podía terminar unilateralmente el contrato, pero que si se terminaba antes podría implicar el pago de indemnizaciones y perder el servicio para garantizar el transporte del petróleo.

Sobre Pazmiño, se cuestionó que sea parte de los acusadores y que alegue que existe peculado, cuando firmó oficios "defendiendo el contrato" con Amazonas Tanker . Además, reitera que ella conocía la existencia del informe de Contraloría y que no tomó acciones al respecto.

El argumento de los asambleístas solicitantes se basa en que Guillermo Lasso tenía conocimiento de lo que ocurría en Flopec . La defensa aclaró que el Presidente no recibió dos de los documentos que son parte del proceso: un oficio dirigido a la asambleísta Mireya Pazmiño , como presidenta de la Comisión de Régimen Económico; y una carta dirigida al Primer Mandatario.

Édgar Neira comenzó la defensa del presidente Guillermo Lasso refiriéndose al dictamen de la Corte Constitucional en el que se establece que se debe excluir los hechos o pruebas sobre otros casos, que no son parte de la causal de peculado.

En la Comisión de Fiscalización se lee la carta de Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien no asistió a las comparecencias. La presidenta encargada dice que no reagendó y ya no es posible incluir una nueva comparecencia.

Ana Belén Cordero clausura la sesión y da por terminadas las comparecencias, en medio de reclamos de los asambleístas proponentes del juicio, quienes pedían que se permita la comparecencia de Estupiñán.