El juicio político al presidente Guillermo Lasso ha dado paso a una serie de afirmaciones de los asambleístas, quienes integran la Comisión de Fiscalización, y que han causado polémica en las redes sociales.

Eso ocurre desde ayer que comenzó la recepción de pruebas testimoniales requeridas por los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, solicitantes del juicio político.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que le hizo el parlamentario Comps Córdova, de la Comisión de Fiscalización, al exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo.

"¿Los decretos no son superiores a las leyes orgánicas?", le preguntó. "Eso ya le respondí, obviamente que no", contestó Pozo. Además le consultó si es abogado, lo cual es una obviedad. Además, le pidió que le dijera el orden jerárquico de las leyes en Ecuador, lo cual no tiene que ver con el juicio político al Primer Mandatario.

