Juicio político a Lasso: ¿de qué lado remó la Corte Constitucional?

El juicio político a Guillermo Lasso fue admitido por la Corte Constitucional, máximo organismo jurisdiccional que encontró presuntos indicios de peculado del Primer Mandatario en el caso Flopec. Ahora, el informe regresó al Parlamento para que los asambleístas iniciaran con el proceso.

Sin embargo, la lectura de la Corte sobre el juicio fue, para varios analistas, polémica. El abogado penalista Pablo Encalada y el analista político Francisco Rocha opinan que los seis magistrados no tuvieron una visión política de país al momento de dar paso para que Guillermo Lasso vaya a la Asamblea Nacional.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 2 de abril, Hidalgo criticó que la Corte no haya analizado a profundidad la juridicidad de las causales para enjuiciar políticamente al Presidente. Según asegura, “la Corte no encontró pruebas que determinen concusión en Lasso, pero bajo esas mismas pruebas sí determinó que había peculado, aun cuando no había indicios de responsabilidad”, aseguró el también catedrático universitario.

Vea el programa completo: Aquí

Francisco Rocha respaldó la idea anterior, pues subraya que los jueces cedieron ante la presión pública y abrieron paso para el juicio político. Además, explicó que Guillermo Lasso aún no era presidente en la época que lo acusaron de peculado.

“Ecuador vive una guerra interna entre bandas delictivas y la narcopolítica. Pero más allá de los problemas de los ecuatorianos, la Corte permitió que enjuicien a Lasso”, enfatizó Rocha.

La constitucionalista Ximena Ron, también invitada al programa, defiende la decisión de la Corte Constitucional, pues asegura que el relato sobre presunto peculado en el Presidente no muestra contradicciones. “El criterio de la Corte no dictamina si Lasso es culpable de peculado, pero sí permite investigar si él sabía o no de los actos ilícitos en el caso Flopec”, aclaró la abogada.