José Suing descarta a Mario Godoy como candidato para la Judicatura

Hasta ahora, el nombre de Mario Godoy no figura como reemplazo de Edison Toro en la terna que la Corte Nacional de Justicia debe enviar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) para designar al presidente de la Judicatura .

Para el presidente José Suing, Mario Godoy no es su candidato. “Lo que correspondería es tomar la decisión de completar la terna dentro del tiempo que ha señalado el Consejo”, expresa Suing. Y ante la pregunta de si iría Godoy, el presidente de la Corte menciona que no lo sabe y que ese nombre no está en el radar de ellos.

Hasta el momento, los nombres de Marco Rodríguez y Alexandra Villacís se mantienen como parte de la terna de la Corte. El presidente dice estar preocupado por una posible declaratoria de emergencia que, según la Ley de Integridad Pública, debe ser temporal. Si esto se respeta, él cree que podría ayudar a depurar la función judicial. Pero dice que hay un riesgo si sucede lo contrario.