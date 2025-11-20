Política
20 nov 2025 , 07:53

José Esach, presidente de la Confeniae, sufrió un ataque armado, denuncia la Conaie

Esach se encuentra sano y salvo. La organización indígena pide una investigación inmediata.

   
  • José Esach, presidente de la Confeniae, sufrió un ataque armado, denuncia la Conaie
    José Esach, presidente de la Confeniae.( Conaie )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), fue víctima de un ataque armado, denunció la Conaie la madrugada de este jueves 20 de noviembre.

La organización indígena relató que el hecho violento se produjo en la vía Santa Clara – Puyo (Pastaza), cuando Esach retornaba de una agenda territorial. Por fortuna, "todos se encuentran ilesos y a salvo".

"Una camioneta desconocida les cerró el paso en un tramo con falla geológica; de ella descendieron hombres encapuchados y armados con armas largas", dice una publicación.

LEA: Consulta popular 2025 | El No se impuso en ciudades que protagonizaron el paro nacional

LEA: Las comunidades indígenas afrontan pobreza crónica durante décadas: esta es la historia de Guangaje en Cotopaxi

El conductor de la camioneta en la que se movilizaba Esach hizo una maniobra para esquivarlos. Llegaron hasta la parroquia de Fátima, donde fueron asistidos por la Policía, dijo la Conaie.

La organización pidió una investigación para ubicar a los sujetos armados.

La Confeniae es una de las ramificaciones de la Conaie, concretamente de la Amazonía ecuatoriana.

LEA: Tras el paro nacional, el reto de Noboa es mantener los 465 mil votos indígenas que obtuvo en abril

Temas
CONAIE
ataque armado
Confeniae
dirigente
José Esach
Puyo
Noticias
Recomendadas