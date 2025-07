José De la Gasca, ex ministro de Gobierno, no descarta su participación en el concurso para Fiscal General. "Si el concurso sale, en el tiempo que tenga que salir, en ese momento tomaré la decisión y anunciaré. No le tengo miedo al desafío", sostuvo en una entrevista radial.

De esta forma, aclaró los rumores que sugerían que renunció a la cartera de Gobierno para reemplazar a Diana Salazar en la Fiscalía.

De la Gasca explicó que, desde el inicio de su gestión, tenía claro que no se perpetuaría en el cargo. "Estos cargos no son eternos, ni mi afán ha sido quedarme para siempre. Cuando el Presidente (Daniel Noboa) me invitó, nuestro acuerdo fue por seis meses, ha sido un poco más", agregó.

Revise: El Gobierno anuncia que algunos miembros del Gabinete no continuarán en el nuevo periodo

Para el exfuncionario, el trabajo para sacar a Ecuador de la crisis es "una batalla personal" y afirmó que lo hará, independientemente de si ejerce un cargo en el Gobierno.