José De la Gasca renunció al Ministerio de Gobierno, este 29 de julio

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, renunció a su cargo la tarde de este martes 29 de julio de 2025. En su cuenta de Instagram, publicó un comunicado para agradecer al presidente Daniel Noboa. "Ha sido un privilegio acompañarlo en esta ruta compleja, pero profundamente necesaria", escribió.

El Jefe de Estado lo nombró ministro de Gobierno el 11 de noviembre de 2024. Antes de esa fecha, contaba con una destacada trayectoria en el servicio público, así como una sólida formación en temas de gobernanza y políticas públicas. Enfatizó que "mi renuncia no responde a cálculos ni rencores personales".

Afirmó que no se retira de la política, pues aún hay causas que defender. Quiere seguir construyendo un Ecuador donde no haya impunidad, donde el poder no esté al servicio del odio y se entienda que la democracia no debe estar en manos de quienes no creen en ella. "Queremos un país justo y, en esa búsqueda, no debemos ceder ante quienes apuestan por la impunidad".

Afirma que se va tranquilo de esa Cartera de Estado. Se cumplió en un escenario sacudido por la polarización y la violencia. Logró tender puentes en la Asamblea Nacional, gestionando votos que permitieron aprobar importantes leyes que hoy son herramientas blindadas contra mafias y “acuerditos”. Como contraofensiva, "incluso se impulsaron juicios en mi contra.

