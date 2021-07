Jorge Yunda tiene hasta el martes para pedir al TCE que amplíe o aclare su fallo

Luego de recibir la notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ratificando su remoción del cargo, el alcalde de Quito Jorge Yunda se apresta a utilizar el último recurso que tiene ante ese organismo: la ampliación y aclaración, que según su defensa puede ingresar hasta el próximo martes. Esto retrasa unos días la ejecución del fallo, pero no cambia la decisión.

El experto en derecho electoral Esteban Ron cree que con todas las formalidades que el trámite requiere, Jorge Yunda estará en el cargo máximo hasta mediados de este mes.

"El TCE tiene el término de dos día para resolverlo, es decir hasta el jueves 8. Las sentencias o resoluciones causan ejecutorías en el plazo de 3 días. El Tribunal tiene que notificar con dicha ejecutoría el mismo día o al día siguiente, estaríamos hablando del jueves 15", explicó Ron.

Pero Yunda se ampara en la acción de protección que le concedió la jueza María Belén Domínguez y se rehúsa a dejar la alcaldía.

"A mí me han comunicado que si no se acata la resolución de la jueza entran en un tema de desacato. No creo que se atrevan a violentar una disposición, un fallo", afirmó el aún alcalde de la capital.

Ron explica que la jueza no se pronunció sobre la remoción de Yunda, sino únicamente resolvió:

"Dejar sin efecto el informe de la comisión de mesa y ordenó elaborar uno nuevo respetando imparcialidad".

"No se ha determinado ningún otro efecto jurídico ni se ha dictado una medida cautelar de suspensión del proceso de remoción", sentenció Ron.

Jorge Yunda anticipó que agotará todos los recursos internos para acudir a instancias internacionales.