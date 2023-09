La audiencia en la que se tenía previsto formular cargos contra el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y dos exfuncionarios por el caso Reconstrucción de Manabí no se instaló este miércoles 6 de septiembre porque el abogado del ex segundo mandatario no se presentó.

La defensa de Glas argumentó que tenía "un choque anafiláctico de dermatitis atópica", un diagnóstico que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo calificó como "una alergia".

Lea: La Fiscalía sigue a la espera de la fecha para procesar a Jorge Glas en el caso reconstrucción de Manabí