Glas pidió que no lo trasladen a Quito, pero el pedido fue rechazado. Por lo que autoridades carcelarias tuvieron que movilizarlo desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta la capital.

La diligencia se retomó una vez que Fiscalía cumplió con la práctica de un examen psiquiátrico a Jorge Glas , el cual revela que tiene un trastorno depresivo grave , sin síntomas psicóticos, que puede mejorar con tratamiento y no afecta su conciencia ni inteligencia.

Mercedes Caicedo, jueza ponente del Tribunal, dispone que la transmisión de Zoom sea solo para las partes procesales, con el fin de que las presentaciones de las pruebas que hará Fiscalía no sean "contaminadas".

Andrés Villegas, abogado de Glas, calificó como falacias a las acusaciones en contra de su cliente. Dijo que es falso que 11 proyectos priorizados no se alineaban a la urgencia para reconstruir Manabí.

La teoría de Fiscalía es que hubo un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.

"Quieren hacer parecer como ilícito un acto totalmente lícito", agregó Villegas.

Roberto Calderón, abogado de Carlos Bernal, también sostuvo que su cliente, como secretario del comité de reconstrucción, tuvo funciones limitadas y no hizo pagos o suscribió contratos. "No determinó contratos, por tanto, no puede ser partícipe de peculado", indicó el jurista.