Jorge Glas busca unificación de sus penas para acceder a prelibertad

El exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, lleva 4 años y 11 días en la cárcel, cumpliendo sentencias por casos de corrupción.

La primera como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, a 6 años de prisión, que ya está ejecutoriada, es decir, confirmada en todas sus instancias. La segunda por cohecho en el caso Sobornos, a 8 años de prisión, también ejecutoriada.

Su defensa busca la unificación de esas dos penas para que solo se aplique la más alta, ocho años, y sobre esa pedir la prelibertad. Inicialmente, presentó el pedido ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que lo rechazó y hace pocos días insistió ante la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Latacunga, ya fue sorteado y está en manos de la jueza Diana Ambrocio.

Ecuavisa buscó al nuevo abogado de Jorge Glas para conocer detalles, dejamos varios recados en su oficina, pero aún no hay respuesta.

Pero hace un mes en Teleradio dijo:

Edison Loaiza, abogado de Glas: “...Le aplicaron el código derogado, consecuentemente él tiene los derechos establecidos en el Código de Ejecución de Penas (...) lo que le corresponde es la pena única de esas dos sentencias para inmediatamente él poder aplicar la prelibertad (...) él tiene cumplidos los requisitos...”.

Explicó que ya ha pasado en prisión más del 50% de la pena de 8 años, y que solo se requiere el 40%. Sin embargo, la penalista Paulina Araujo, considera que no se puede aplicar el código penal anterior.

Jorge Glas tiene una tercera sentencia a ocho años de prisión por peculado en el caso Singue, pero no es definitiva. Esta en apelación, y en esta causa no tiene orden de prisión preventiva, por lo que no interferiría en el caso de que la justicia le concediera la prelibertad.