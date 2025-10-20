Política
20 oct 2025 , 14:21

John Reimberg: "Se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos (movimiento indígena)"

Para este lunes 20 estaba prevista una nueva reunión entre representantes del Ejecutivo y dirigentes indígenas en Imbabura; sin embargo, Reimberg señaló que ya hubo un diálogo y que los movimientos indígenas no cumplieron con lo acordado.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que el diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena en Imbabura no continuará. En breves declaraciones a la prensa, afirmó que "a partir de ahora, cualquier cosa que pase (en el contexto del paro nacional) será responsabilidad de ellos", en referencia a grupos indígenas.

Para este lunes 20 estaba prevista una nueva reunión entre representantes del Ejecutivo y dirigentes indígenas en Imbabura, epicentro de las manifestaciones; sin embargo, Reimberg señaló que ya hubo un diálogo y que los movimientos indígenas no cumplieron con lo acordado.

LEA: La Policía justifica el uso de la fuerza en detención de presunto manifestante violento

Quote

"Hubo un diálogo, pidieron un diálogo y estuvimos como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar las puertas de diálogo (...) A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos", enfatizó

Las vías permanecerán cerradas

El ministro del Interior recordó que parte del acuerdo al que llegaron la semana pasada fue la apertura de vías, pero tampoco se cumplió. Este fue uno de los motivos por los que decidieron no continuar con los diálogos.

"Ellos debieron abrir las vías, era el primer punto del acuerdo y ni siquiera llegaron a ese punto", enfatizó.

Revise también: El Gobierno ha entregado más de USD 92 millones en compensaciones por eliminación de subsidio al diésel

Hasta este 20 de octubre, en Imbabura se registraron al menos 17 cierres viales en la Panamericana norte. Sin embargo, Reimberg adelantó que no habrá enfrentamientos para tratar de reabrirlas.

"La Policía no ha salido ya, los militares no han estado", agregó en referencia a enfrentamientos entre civiles y las fuerzas del orden. Según el Ministro, el objetivo es mantener la paz.

Temas
paro nacional
cierre de vías Ecuador
diálogo
John Reimberg
Imbabura
