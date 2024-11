El caso, como se detalla en el documento, se encuentra en investigación previa . Es decir, recién se investiga y en su contra no hay aún formulación de cargos.

Topic publicó el documento acompañado de un mensaje que hace referencia al presidente Daniel Noboa: "Dictadorsillo ¿Te sientes intimidado? Si crees que temas como los del TCE, la Arcotel o este asunto van a asustarme, es porque no me conoces. No tienes idea de lo que estoy hecho". Aunque lo borró.

Luego volvió a publicar el escrito, pero aclarando que "no hay ninguna denuncia por intimidación en mi contra"