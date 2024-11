A su juicio, si nadie reclama lo que pasó, lo que hizo el TCE quedará como precedente para tumbar otras candidaturas , bajo cualquier pretexto, en otras elecciones. "Interpretó de forma burda la Constitución". Se arrogó funciones que solamente le corresponden a la CC. "Eso no puede mantenerse como está".

"No son palabras vacías, lo que hizo el TCE, una semana atrás, es burdo, aberrante . No solo por nuestra candidatura, sino lo que representa para otras a futuro", expresó Topic.

El pasado 10 de noviembre, El TCE aceptó las impugnaciones de Sociedad Patriótica (PSP) y Pachakutik (PK), partidos que alegaban que Topic tiene contratos con el Estado.

El proyecto de sentencia fue elaborado por el juez Ángel Torres. Este concluyó que Topic hizo maniobras para no ser descalificado. Y que pese a no tener contratos con el Estado, no hizo una efectiva desvinculación de empresas que sí pueden favorecerlo económicamente.

La decisión del Contencioso Electoral es de última instancia y no se puede apelar. Aunque cabe una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, trámite que Topic lo realizó esta mañana.

Le puede interesar: Jan Topic queda fuera de las elecciones presidenciales 2025