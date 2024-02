Iván Saquicela pide a la Judicatura que se le prorrogue como presidente de la Corte Nacional de Justicia

Iván Saquicela culmina este 5 de febrero su periodo como presidente de la Corte Nacional de Justicia ; no obstante, la institución aún no elige a su sucesor y quedaría en acefalía. Por eso, Saquicela pidió al Consejo de la Judicatura que se le extienda la acción de personal como máxima autoridad de la Corte, desde el 6 de febrero.

Las autoridades del Consejo de la Judicatura desconocieron el pronunciamiento del procurador general, Juan Carlos Larrea, solicitado por el presidente de la CNJ, Iván Saquicela Rodas, sobre la prórroga de los cuatro jueces que ya fueron cesados en funciones: Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines.

En una rueda de prensa realizada este lunes, 5 de febrero de 2024, las autoridades de la Judicatura indicaron que Saquicela no tiene potestad para hacer ese tipo de consultas.

"Tiene la representación de la Función Judicial, pero quien tiene la representación administrativa y de Gobierno es el Consejo de la Judicatura y fundamentalmente su representante legal que es el director general. Se trata del único que puede hacer consultas. Por lo tanto, el dictamen del procurador no es vinculante para la Judicatura en lo que respecta a la prórroga", dijo Álvaro Román, presidente de la Judicatura.

Además, sobre la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, Román dijo que debe resolverlo el Pleno de la Corte. “Deberán los jueces nacionales solucionar porque el Pleno es el nominador del presidente”.

Ante ello, Saquicela sostuvo que "si no puede tomar decisión sobre el Pleno de la Corte, entonces que se extienda la acción de personal". Esto con referencia al trámite para su permanencia al frente de la Corte Nacional.

"Si es que no emite u omite (la acción de personal), entonces significaría que estaría diciendo que no existe presidente de la Corte. Y, al decir que no hay presidente de la Corte, me estaría desconociendo y no lo puede hacer", aseguró.