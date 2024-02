Si la votación de la CNJ no se retoma a tiempo y termina el periodo de los cuatro magistrados, el pleno de la CNJ se reducirá de quince a once. Por lo tanto, no habrá los suficientes jueces titulares para continuar la votación.

En varias entrevistas, usted ha manifestado que con Camacho y Suing llegaron a un acuerdo. Si en la primera votación, uno de ustedes tenía mayoría de respaldos, el resto retiraría su candidatura. ¿Qué pasó con eso? ¿Hubo falta de palabra?

No soy el que debo adjetivar eso. Eventualmente, si los compañeros lo consideran, sabrán expresar. Respeto y valoro mucho su posición, que con todo derecho tienen la aspiración de ser presidente o presidenta de la Corte Nacional. El tema está en que hay una imposibilidad de elegir, hasta esta parte, que se da fundamentalmente porque de los 21 jueces que deberíamos ser constitucionalmente estamos solo quince. Entonces, si la norma exige que son doce, la situación es compleja.

¿Qué se debe hacer?

Un alto tribunal de justicia del país tiene que evidenciar la capacidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. En lo personal estoy abierto al diálogo. En el caso de que no hubiera un acuerdo, lo que corresponde es aplicar el derecho y las normas son absolutamente claras y determinantes.

¿Cuáles normas?

Dos normas. El artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial señala quiénes son los servidores judiciales, entre otros los jueces y las juezas. El 121 tiene claro que los jueces son servidores judiciales.¿Qué preceptúa este último? Que los servidores judiciales no cesarán en sus cargos y serán prorrogados en sus funciones hasta hasta ser legalmente reemplazados. Las normas de derecho público son concretas y expresas. Tienen que ser aplicadas por seguridad jurídica, tal como lo dice el artículo 82 de la Constitución del Ecuador.

¿Usted trata de aferrarse al cargo?

No me aferro al cargo, sino al derecho y a la defensa de la institucionalidad. No soy yo el que deseo quedarme. Es la voluntad de nueve jueces y juezas que constituyen la mayoría, aunque no son los doce. Porque yo, al contrario, no me atrevería a decir, los compañeros se aferran a su aspiración. No se trata de eso. Lo que creo es que hay que elegir un presidente. Hay una mayoría, aunque no el número, es necesario que está en la línea de una reelección, porque probablemente valoran o aseguran justicia y precisión favorable de cuál es nuestro trabajo.

¿Qué va a hacer en medio de la polémica que se ha generado?

Cumpliré mi trabajo hasta el día que me corresponda, y sencillamente es más que un derecho, más que un privilegio, una alta responsabilidad. Por ahí está lo sustancial, porque un presidente de la Corte tramita habeas corpus en casos relevantes, principalmente de corrupción o extradiciones. Se trata del representante del poder judicial y hay que ser muy cuidadosos de no poner en tela de duda las atribuciones jurisdiccionales relevantes.

Todo se está resolviendo al apuro porque los plazos se acortan...

Bueno, yo miro con alguna preocupación, pero también creería que tiene un arreglo por la vía del derecho. Eso escapa a mi voluntad. De hecho, yo creo que di muchas muestras a mis compañeros de un espíritu democrático. En primer lugar puse en conocimiento del pleno de la Corte, la situación que se avecinaba, porque somos solamente quince. Se resolvió las fechas de las elecciones, las convoqué, se dio un proceso democrático. Mantengo mi posición de dialogar y de tratar de consensuar. Yo también confío en mis compañeros a quienes ratifico mi aprecio y mi respeto. Tal vez son visiones jurídicas diferentes, pero reitero que debe privilegiarse el interés público y común que es el del país. Tengo la certeza que llegaremos a una solución.

¿Por qué no hay consensos?

Bueno, probablemente porque cada uno de los compañeros tiene una aspiración y una tesis jurídica diferente. Pero por ventaja, cuando hay diferendos jurídicos, es el propio derecho el que proporciona las respuestas.

