Telmo Molina Cáceres y Dunia Martínez Molina, los otros dos integrantes de la tarde, sí cumplen con los requisitos previstos en el Reglamento "y no incurren en inhabilidades", señaló el Consejo de Participación Ciudadana en un comunicado.

Este señala que no existe documentación para verificar que Hugo Landívar cumpla con el requisito de " acreditar experiencia profesional o docencia universitaria, con probidad e idoneidad notorias, en Derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura, por un período mínimo de 10 años", tal como lo indica la citada norma.

La Corte Nacional de justicia tiene tres días para completar la terna de la que saldrá su vocal titular en el Consejo de la Judicatura . Este 3 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana informó que no pudieron acreditar la experiencia de Hugo Landívar Orellana.

"He buscado el perfil más adecuado y profesionales más idóneos para la terna. He visto comentarios, de diferentes fuentes, que han buscado peros a los integrantes (...). Sin embargo, yo seleccioné gente idónea en función de sus perfiles y que no tengan problemas con la justicia ni en casos de corrupción", dijo Suing Nagua. Más allá de esto, una comisión del CJ se encargará de las hojas de vida en el proceso de selección.

A su juicio, no es impedimento que un integrante de la terna forme parte del oficialismo. "No advertí esa particularidad". Pero, ¿y si lo hubiera hecho? "posiblemente hubiera cambiado de candidato". "Yo soy el responsable del proceso de selección si es que hay alguna objeción a cualquiera de los tres candidatos".