En lo que respecta al caso de Álvaro Román Márquez , actual presidente del CJ y que no está en la terna, Suing dijo que él declinó no participar en el proceso de selección. Hugo Landívar se dio a conocer como coordinador político del movimiento oficialista ADN y ahora integra la terna, ¿cómo analiza eso tomando en cuenta que, en Ecuador, siempre hubo antecedentes que la ajusticia es manejada por el poder político?

En ese contexto, el objetivo es seleccionar a los profesionales más probos para esa función y llevó el proceso de selección con responsabilidad . "Lamentablemente no son las mejores condiciones, van a actuar por un tiempo muy reducido, seis meses a más tardar posiblemente. No es tan fácil encontrar una persona que quiera arriesgarse por tan corto tiempo a presidir un cuerpo colegiado tan importante como el Consejo de la Judicatura ".

¿Qué pasa con la extradición de Hernán Luque Lecaro , expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas en el Gobierno de Guillermo Lasso Mendoza y que es investigado por presunta corrupción? Dijo que en Argentina se desarrolla el proceso y la justicia ya dispuso su extradición. Sin embargo, Luque puede interponer recurso de apelación y no se conoce que lo haya hecho. "Si eso llega a pasar, debe conocerlo la Corte Suprema de Justicia y esta resolverá lo que sea pertinente".

"He buscado el perfil más adecuado y profesionales más idóneos para la terna. He visto comentarios, de diferentes fuentes, que han buscado peros a los integrantes (...). Sin embargo, yo seleccioné gente idónea en función de sus perfiles y que no tengan problemas con la justicia ni en casos de corrupción", dijo Suing Nagua. Más allá de esto, una comisión del CJ se encargará de las hojas de vida en el proceso de selección.

A su juicio, no es impedimento que un integrante de la terna forme parte del oficialismo. "No advertí esa particularidad". Pero, ¿y si lo hubiera hecho? "posiblemente hubiera cambiado de candidato". "Yo soy el responsable del proceso de selección si es que hay alguna objeción a cualquiera de los tres candidatos".

En cuanto al paquete de reformas al COIP y la Ley de Extinción de Dominio tras la última Consulta Popular, el funcionario dijo que ya las revisó oportunamente y a futuro compartirá su punto de vista ante la opinión pública. "En lo personal y conceptual, no soy partidario del incremento de penas ni agravamiento de las mismas. No es la forma cómo se debe combatir este tipo de problemas. Hay temas más estructurales y profundos que deben ser analizados como políticas claras de promoción de empleo y desarrollo económico".

Le preocupa los últimos pronunciamientos del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), que ha denunciado abusos por parte la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia y en las cárceles. "Si es que llegan suscitarse ese tipo de cosas, estoy seguro que se iniciarán los procesos de investigación y sanción".

