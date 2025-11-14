Hoy culmina el plazo para que el estado pague el décimo tercer sueldo a los empleados del sector público

Hasta este <b>viernes </b>el <b>estado</b> ha pagado el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/empresas-privadas-pago-adelantado-decimo-tercer-sueldo-GA10325210 target=_blank>décimo tercer sueldo</a> </b>a más del<b> 80 %</b> de los <b>servidores públicos</b>, eso significa que al menos <b>390 368 </b>funcionarios se beneficiaron de ese <b>bono navideño</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/como-calcular-decimo-tercer-sueldo-ecuador-daniel-noboa-JH10242685 target=_blank></a></b> <b></b>