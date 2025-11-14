Política
Hoy culmina el plazo para que el estado pague el décimo tercer sueldo a los empleados del sector público

Según el Ministerio de Trabajo, la acreditación de ese bono podrá realizarse en el transcurso del día. A ese beneficio también se sumaron 140 empresas privadas.

   
Hasta este viernes el estado ha pagado el décimo tercer sueldo a más del 80 % de los servidores públicos, eso significa que al menos 390 368 funcionarios se beneficiaron de ese bono navideño adelantado, a dos días del referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, 144 235 empleados mensualizan el décimo y 343 726 lo acumulan.

A quienes reciben el décimo mensualizado, el Ministerio de Finanzas les acreditará juntos los dos meses que faltan del 2025, es decir, noviembre y diciembre.

El Ministerio de Trabajo confirmó a Televistazo que el pago de ese salario continúa en el transcurso de este viernes y que 140 empresas privadas se sumaron de manera voluntaria a entregar ese bono, entre ellas instituciones bancarias, servicios médicos, bomberos y otras industrias.

Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP) explica los grupos que aún están pendientes de recibir este beneficio.

“Desde el día martes, miércoles y hasta ahora siguen recibiendo en los sectores de educación, un grupo más grande, Petroecuador, Registro Civil, Petrocomercial”.

La iniciativa impulsada por el gobierno estableció para que se pague el décimo en el sector público es hasta este 14 de noviembre.

El Presidente de la República ha justificado esta medida, asegurando que es para que las familias tengan dinero durante la época de descuentos como el Black Friday que se realiza el último viernes de este mes, aunque en Ecuador los descuentos se extienden hasta diciembre, mes donde normalmente todo el sector laboral recibe el décimo.

