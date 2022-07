Hernán Ulloa: "las alertas (sobre el impedimento de Raúl González) vinieron de redes sociales"

No hablo absolutamente nada. Los únicos momentos en que me topo para saludar al Presidente son en los actos protocolarios a los cuales somos invitados todas las autoridades. Pero tener un contacto directo, un diálogo una conversación, chats de por medio, en absoluto, para nada.

¿Está listo para enfrentar un juicio político en la Asamblea?

Estamos muy claros de que ese proceso no va a ser para cuatro, sino para siete consejeros, conocíamos de las consecuencias, conocía que iba a tener muchos incidentes para poder designar las autoridades. El poder político sabe y está consciente de que nosotros hemos obrado con mucha diligencia y transparencia para cumplir nuestras responsabilidades.

También es importante destacar de que los sujetos políticos de censura somos los consejeros, no son los comisionados ciudadanos de selección, (...) son ellos a partir de su posesión los que van a designar a las máximas autoridades del país en un concurso de méritos y oposición, no somos los consejeros, son los comisionados que no están sujetos a juicio político.

¿Cómo va el proceso para la designación de las autoridades de control?

Nosotros estamos a 15 días o máximo un mes para designar y posicionar comisiones ciudadanas de selección en diferentes procesos el Defensor Público, que ha estado olvidado tres años y medio; el tercio del Consejo Nacional Electoral, que ha estado olvidado de noviembre del 2021, y el Contralor General del Estado que es de interés de la ciudadanía.

La conformación de las comisiones ciudadanas de selección es un tema muy difícil, una vez que estén designados son ellos los que tendrán que elegir a la autoridad.

En el caso de la designación del Procurador, era responsabilidad del presidente del Cpccs pedir al Presidente de la República que remita la terna, ¿qué pasó?

Así dice la norma, efectivamente el presidente debe solicitar la terna al Ejecutivo, lo que pasa es que el presidente tiene que esperar a los procesos internos (...). El procedimiento está incompleto, faltaba la conformación de las veedurías ciudadanas.

Tengo el reporte la semana pasada de que ya se ha conformado esta veeduría ciudadana y por ello lo pertinente ha sido participar de este pedido al Ejecutivo para pedirle la terna y poder designar al Procurador.

¿Por qué no se reelige como Consejero de Participación Ciudadana?

He cumplido con mis aspiraciones en torno a mis actividades en esta institución, he llegado a ser el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mi mensaje ha sido de unidad hacia el resto de mis compañeros, mi mensaje al poder político ha sido de que ya maduremos, ya dejemos los odios.

¿Debe desaparecer el CPCCS?

El Consejo de Participación Ciudadana es una entidad muy noble, que sus funciones no solamente son la designación de las máximas autoridades del país sino también educar a la ciudadanía sobre sus derechos y ejercer el control social de las actividades de la administración pública.

Debo reconocer que las actividades de designación de las máximas autoridades del país quita mucho tiempo y esto es lo que tiene que ser revisado.

También la forma de censurar a los consejeros porque si tenemos la responsabilidad de designar a las máximas autoridades del país no podemos estar sujetos a juicios políticos, eso entorpece porque nos va a afectar psicológicamente para poder ir por el camino correcto.

Por ejemplo, la Corte Constitucional es una de las entidades más serias y, ¿por qué es seria?, porque no está sujeta al al control político.

¿Le interesaría participar por un cargo de elección popular?

En este momento no. Debe la política madurar, debe el pueblo ecuatoriano madurar, saber elegir a sus autoridades, no elegir a cualquiera parecido que no tenga trayectoria política que no haya sido próspero en su vida particular porque vamos a tener un posible delincuente dentro de la política.

Si la gente no aprende todavía a elegir a sus autoridades no es el momento ni para pensar en estar en el ejercicio público porque lastimosamente es agobiante y estresante encontrarse dentro de de las funciones públicas cuando la voluntad en general no es construir sino generar caos.