Dijo que no era necesaria una audiencia pública y que eso entorpeció el procedimiento. "A mí me da vergüenza", señala Salgado.

A su criterio, no tiene lógica la actuación de los magistrados porque tardaron más de 30 días en pronunciarse sobre las propuestas del Ejecutivo, a pesar de que se supone que son de carácter urgente.

Bajo su mirada jurídica, la Corte Constitucional incluso da la impresión de que se han convertido en opositores, aunque no cree que sea así, sino que hay desconocimiento del Derecho.

Sin embargo, también cree que "hay un poco de sensibilidad" en la mirada del presidente Lasso, pero no se anima a dar un criterio si la ley de inversiones, relacionada con zonas francas, era urgente o no. Eso sí, cree que no le compete a la Corte emitir un criterio por fuera de sus atribuciones.

