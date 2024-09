Henry Kronfle renunciará el 2 de octubre a la Asamblea y ese mismo día inscribirá su candidatura presidencial

Henry Kronfle aseguró que renunciará a la Presidencia de la Asamblea el próximo 2 de octubre para ese mismo día inscribir su candidatura presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC).

Lo hará en la fecha límite de inscripción de candidaturas, que empezó el 13 de septiembre y concluye precisamente el 2 de octubre.

"Yo me voy el 2 de octubre, yo no busco que nadie me diga que puedo ser candidato y Presidente al mismo tiempo", dijo, refiriéndose a Daniel Noboa, quien también participará en las elecciones 2025.

Su salida del Parlamento hará viable que la legisladora del correísmo Viviana Veloz suba de la primera Vicepresidencia a la Presidencia. Y comandará el Pleno unos ocho meses.

16 figuras buscarán llegar al Palacio de Carondelet en febrero de 2025 para un periodo de cuatro años.

