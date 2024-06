No obstante, con un documento en mano, Kronfle demostró que Torres apoyó con su firma al proyecto de enmiendas constitucionales. "Si lo más malicioso del plan anti Noboa son las enmiendas constitucionales aprobadas y él las firmó para apoyarlas. Entonces, Torres se convierte en lo más malicioso anti Noboa".

Torres enfatizó que el Gobierno no mete mano en otras funciones del Estado. "No estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que en los pasillos parece que ya se discute eso. Así que sigo como vocero del Ministerio de Gobierno", dijo haciendo referencia al pedido que Kronfle hizo al Gobierno, ayer, de que Torres deje de ser vocero, tras las acusaciones de planear un juicio político.

"Habla de chismes de pasillo. O sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso de Gobierno. Imagínese de regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales. De estar tras bastidores y no de ser transparentes", dijo Kronfle.

Se pronunció junto a Viviana Veloz, asambleísta del correísmo y Camilo Salinas, de Construye. Además, Kronfle y la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno, estuvieron durante más de 20 minutos conversando en el pleno. Según el presidente de la Asamblea, su pedido era contrario a la actitud de Torres: fue a pedir paz.

Pero, al menos hoy, eso no parece tan fácil. El presidente vetó totalmente la ley para el financiamiento directo a los gobiernos autónomos descentralizados, propuesta del presidente Kronfle.

Y, a su vez, la mayoría legislativa expresó sus dudas sobre la Ley de Seguridad Digital que impulsa la oficialista Inés Alarcón, presidenta de la comisión seguridad.

Una vez que el titular del Órgano Legislativo concluyó sus declaraciones, Torres respondió en X. "A confesión de parte, relevo de pruebas. La alianza anti Gobierno en fotos ¿Quedan dudas? ¿Se pensó alguna vez ver a Construye al lado de la Revolución Ciudadana?".

