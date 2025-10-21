Política
21 oct 2025 , 07:44

Harold Burbano dice aún hay protestas por facciones del movimiento indígena que responden a Leonidas Iza

El Ministro considera que el paro en Imbabura también se debe a motivos políticos.

   
Juan Pinchao

Juan Pinchao
Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, señaló que las protestas y cierres viales aún se mantienen vigentes en Imbabura y otras partes del país por causas políticas, economías criminales y tensiones internas en el movimiento indígena.

En su análisis, la Conaie está en un proceso de transición con Marlon Vargas, que representa a la Amazonía. Pero sostiene que aún hay facciones que responden a su anterior dirigente, Leonidas Iza, "quien aún no suelta las riendas del movimiento".

Una segunda causa para el paro en Imbabura lo atribuye a actores políticos que quieren aprovechar la coyuntura para incidir en el venidero proceso electoral de consulta popular y referéndum

Señaló, por ejemplo, a Unidad Popular y Pacha Terán, quien fue candidata vicepresidencial por ese movimiento político.

Un tercer ingrediente, dijo, es el financiamiento de las protestas por parte de economías ilegales como minería ilegal y narcotráfico.

El Ministro no quiso dar más detalles, pero adelantó que el Bloque de Seguridad ya empezó con operativos para retomar el control de Imbabura.

