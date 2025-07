El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este 26 de julio por la deportación de presos colombianos desde Ecuador.

"Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar", escribió en su red social X. Y añadió: "El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse. Si la grancolombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la grancolombia se encuentra, se encuentra la humanidad"

El Gobierno ecuatoriano empezó a llevar a los presos colombianos hasta el Puente Internacional de Rumichaca, pero la Cancillería de Colombia aseguró que esto se hizo un protocolo previamente acordado.

