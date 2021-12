Gobierno asegura que analiza la concesión de la vía Manta-Colisa

Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, habló en Ecuavisa sobre la eventual concesión de la vía Manta-Colisa, la más cara del país y que ha llevado al gobierno a analizar esta situación.

Según el funcionario, el Estado no ha podido cobrar las garantías por 22 millones de dólares. "Hay una confabulación entre diferentes actores que no permiten hacerlo. No va a quedar otra alternativa que incluirla en el paquete de concesión”, apuntó.

Cabe recordar que esta vía de apenas 21 kilómetros, debía finalizarse en marzo del 2019, la obra de 100 millones de dólares, luce actualmente abandonada.

El contrato fue adjudicada a la empresa Consermin, la cual está vinculada al caso 'Sobornos'.