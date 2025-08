El Gobierno y la Asamblea Nacional rechazan que la Corte Constitucional suspendiera parcialmente tres leyes

Zaida Rovira, ministra de Gobierno, y Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, emitieron un pronunciamiento conjunto para rechazar que la Corte Constitucional haya suspendido algunos artículos de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia.

En un video difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Rovira cuestionó que la decisión tomada por los jueces fuese difundida mediante un boletín.

Le puede interesar: Estos son los artículos que suspendió la Corte Constitucional de tres leyes impulsadas por el Gobierno

"Un boletín que no mira la cara a los policías, a los militares, a las víctimas ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad y justicia", comentó.

También aseveró que la suspensión parcial de las leyes deja sin respaldo a las fuerzas del orden. "Mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles?", expresó.

Lea también: Daniel Noboa propone siete preguntas para la Consulta Popular

Entre los artículos suspendidos por la Corte está el número 6 de la Ley de Solidaridad Nacional en el que se define cómo se puede invocar el conflicto armado interno, la medida que usa el Gobierno para desplegar la Policía y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado.

Por su parte, Niels Olsen manifestó que la Corte Constitucional tiene la obligación democrática y ética de explicar los efectos de su decisión. "Un boletín no es suficiente porque en este momento no hay puntos intermedios (...) debe explicarles a las fuerzas del orden que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas.", comentó.