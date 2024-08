Jorge Glas afirma que se tomó 60 pastillas para intentar suicidarse: "yo debería estar muerto"

Jorge Glas afirmó este jueves 23 de agosto, durante la audiencia de apelación al habeas corpus con el que busca salir de prisión, que intentó suicidarse en abril pasado.

Con este recurso busca obtener arresto domiciliario y así salir de la cárcel La Roca, donde se encuentra después de ser capturado en la Embajada de México en Quito.

Aseveró que el 8 de abril se tomó 60 pastillas para suicidarse, razón por la cual fue trasladado a dos hospitales de Guayaquil por las autoridades para estabilizar su condición de salud.

"Yo no sé cómo me lograron revivir después haberme tomado 60 pastillas, lo cual me genera mucha frustración porque yo insisto: yo debería estar muerto", comentó.

Acusó que el 90 % de las atenciones médicas que el Ministerio de Salud Pública afirma que le ha dado son superficiales. "Es un médico que viene me toma los signos vitales para la presión arterial y se va".

Indicó que en la cárcel La Roca no hay médicos permanentes, y que su doctor es del Hospital Monte Sinaí. Imputó que existe una orden política del gobierno para que esté encerrado. "Matándome poco a poco con tantas pastillas, o cuando yo decida ya quitarme nuevamente la vida, de manera definitiva", relató.

Jorge Glas y su defensa argumenta que no se están respetando sus derechos humanos con respecto a la atención de salud, señalando que no recibe atención por una enfermedad catastrófica que padece, y por ello, claman que deben otorgarle medidas sustitutivas.

También comparecieron representantes del Ministerio de Salud Pública, SNAI y Procuradoría General del Estado, además de los amicus curiae a favor de Glas.

Con ello, el Tribunal Tribunal de Apelación integrado por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral Jorge Alejandro Lindao, Nancy Ivett Vera y Carlos Miguel Pinto concluyeron la audiencia. Podrán emitir su resolución hoy o en los próximos días.