Gestiones municipales pendientes provocan cruce de acusaciones entre Cynthia Viteri y Aquiles Álvarez

El alcalde electo Aquiles Álvarez y la alcaldesa Cynthia Viteri se pronunciaron mediante comunicados sobre la entrega de libros escolares y la construcción de la Troncal 4 de la Metrovía.

Viteri suspendió el programa que entregaba libros gratuitos con el que el cabildo desde hace 17 años entregaba textos educativos a 500 escuelas de la ciudad. La decisión motivó un comunicado oficial por parte del alcalde electo, Aquiles Álvarez.

En él conmina a la alcaldesa Viteri a no dejar en abandono a los beneficiarios de ese programa. Según Alvarez decir que no hay dinero es una excusa, puesto que el Municipio se acogió a la figura de presupuesto prorrogado y el Programa Más Libros está contemplado en el plan anual de contrataciones para el primer cuatrimestre del año.

Y, también reclama que la decisión de suspender programas no se haya adoptado para otros procesos como el de la Tarjeta Única para la transportación pública. Sin embargo, Álvarez no señala en ese comunicado si mantendrá o no la entrega de libros gratuitos durante su gestión.

Pero ese no es el único tema que tendrá que resolver el nuevo alcalde, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó ayer que hubo tres intentos por sacar adelante procesos de alianza estratégica con los transportistas para adjudicar la administración de la Troncal 4 del sistema de transporte Metrovía.

Sin embargo, los ofertantes no cumplieron con los requisitos exigidos y el tema quedará en manos de las autoridades entrantes. La Troncal 4 fue terminada en 2021, costó más de 16 millones de dólares, tiene 23 paradas, por ella se trasladarán los ciudadanos entre el suburbio oeste y el centro de Guayaquil, pero no está operativa está de adorno.