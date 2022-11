Fiscalía abre indagación a exfiscal Galo Chiriboga por presunta concusión

El exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hasta la Fiscalía para rendir su versión en una nueva investigación previa abierta por posible concusión.

El indagado es el exfiscal general del estado, Galo Chiriboga, por estas declaraciones que dio pareja en la Asamblea Nacional, el pasado miércoles.

Fernando Villavicencio: ¿Usted entregó dinero en efectivo a Galo Alfredo Chiriboga Zambrano?

Carlos Pareja Yannuzzelli: "Así es, en el Swissotel, me pidió 300 mil dólares, yo no tenía, le dije a Alex Bravo, el fiscal pide 300 mil dólares, puedes conseguir; me llamó y me dijo ya lo conseguí, entregaseló".

El asambleísta Ricardo Vanegas, presentó la denuncia: "él está aceptando que le entregó a Chiriboga; la versión del día de hoy, seguramente va hacer más técnica porque ya interviene la Fiscalía".