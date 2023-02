Santos Alvite entrega información a Contraloría por investigación sobre supuesto nexo con offshore

El Ministerio de Energía y Minas aseguró este viernes 3 de febrero que el titular de esa Cartera de Estado, Fernando Santos Alvite, entregó a la Contraloría pruebas que demuestran que "no mantiene ni ha mantenido" vínculos con empresas offshore desde que asumió su cargo, el 31 de octubre de 2022.

El Ministerio señaló que Santos Alvite remitió al órgano de control "las pruebas de descargo y justificativos" en el marco de una indagación que se inició oficialmente en diciembre pasado.

La Contraloría examina las actividades del funcionario tras una denuncia presentada por la asambleísta Sofía Espín (UNES), quien sospecha que existe un supuesto nexo entre el ministro y una sociedad offshore en Bahamas, algo prohibido por la ley.

En noviembre de 2022, el ministro aseguró que había renunciado al cargo de director de una empresa offshore (Sociedad Santa Laura Victoria Ltd.) en Bahamas antes de convertirse en secretario de Estado.

"Ser director en una offshore no es un delito. El problema es tener cuentas offshore. Esta compañía, me dice el dueño, que no tiene cuentas en las Bahamas, que es un paraíso fiscal", declaró el ministro el 11 de noviembre en una entrevista con Radio Sonorama.

"Yo no tengo ninguna cuenta offshore, ni personal ni a través de ninguna compañía. Pueden investigar en Andorra, Zimbabue", añadió.

Santos Alvite ha calificado las denuncias como "malintencionadas".