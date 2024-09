El pedido generó otra discusión entre Palencia y los legisladores correístas, pero finalmente Pamela Aguirre dio paso a la comparecencia de Serrano. Fue cuando se trataba de establecer la conexión que los legisladores de la bancada oficialista ADN y sus aliados, decidieron retirarse de la sala, dejándola sin cuórum.

Le puede interesar: Paola Cabezas se salva de las quejas presentadas en su contra en el CAL

De inmediato, Palencia también se levantó para salir de la sala y Pamela Aguirre anunció que la sesión se retomará en la tarde de este mismo lunes. En ese lapso, Paola Cabezas gritó que deberían "dejar entrar a todas las víctimas" de la Ministra del Interior, lo que generó una reacción inmediata.

"Yo no te voy a permitir que me hables así. Yo no tengo víctimas. Cuidado con lo que hablas de mí", le dijo Palencia a la asambleísta. "Lo dijo mirándote a los ojos: yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú has indicado", agregó la funcionaria antes de abandonar la sala.