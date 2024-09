Paola Cabezas se salva de las quejas presentadas en su contra en el CAL

Dos quejas presentadas por parte de legisladores del oficialismo en contra de la asambleísta de la Revolución Ciudadana (correísmo), Paola Cabezas, no fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en consecuencia serán archivadas.

Tanto Inés Alarcón como César Umajinga buscaban que Cabezas sea suspendida hasta por 90 días sin sueldo, por los incidentes que generó durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que se archivó la solicitud de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar.

No obstante, en el CAL no pasó una primera moción para unificar los dos pedidos de queja y que no sean calificados. Una segunda moción solo para unificar las quejas tampoco fue aprobada.

Inés Alarcón señaló que hubo un contubernio entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo para salvar a Paola Cabezas.

Cabezas también busca que Alarcón sea suspendida acusándola de cometer faltas administrativas.

