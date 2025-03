La ATM pide a Fiscalía investigar supuesto caso de extorsión electoral denunciado por Andrés Guschmer

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) presentó este lunes 17 de marzo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue un supuesto delito de extorsión dentro de la institución, tal como lo señaló el asambleísta electo de ADN, Andrés Guschmer.

El 14 de marzo, el también exministro del Deporte escribió en su cuenta en X que a "gente buena y honesta" de la ATM la "obligaron a mostrar la foto de su voto para que no los boten de su trabajo". El expresentador de TV se refirió a las elecciones del 9 de febrero pasado.

Tras este mensaje, nueve abogados de la ATM presentaron la querella ante la FGE, pidiendo que el caso sea investigado. "Esperamos que estas denuncias puedan sustentarse con pruebas y llevar a las acciones correspondientes. De lo contrario, estaríamos frente a una acusación sin fundamento", señaló la institución municipal en un comunicado.

El organismo reconoce que lo indicado por Guschmer es un tema "delicado" y que, si no se logra sustentarlo, "se estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad".

Para las elecciones del 13 de abril, cuando los ecuatorianos escojan entre Daniel Noboa o Luisa González para ser el próximo presidente de la República, se ha prohibido el uso de celulares en las urnas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) advierte que, desacatar esta prohibición, conlleva una multa de hasta 32 900 dólares.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno aplaudió la medida que "fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole NO al voto extorsionado, NO al 'voto vacunado', NO al voto coaccionado".

Desde el correísmo han rechazado esta decisión y han criticado que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.