Caso Sinohydro: el expresidente Lenín Moreno se presentará ante el juez en Ecuador en su "debido momento"

"Por una vanidad de tenerme ahí presente no puedo poner en riesgo mi vida", alegó Moreno, quien no se presentó ante la autoridad judicial de Ecuador este mes de febrero, con lo que suman ya dos incumplimientos después de que no asistiera en octubre pasado, cuando su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática.

La esposa del expresidente compareció ante el juez este mes, confirmaron fuentes cercanas al exmandatario, que se sometió recientemente a una intervención quirúrgica.

Consultado sobre la posibilidad de que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, pida nuevamente prisión provisional en su contra por incumplir las medidas alternativas, Moreno dijo que la medida no sería efectiva porque tanto él como su esposa son personas adultas mayores.

"Sería prisión domiciliaria, lo cual no me haría ningún daño, porque estoy aquí cumpliendo un trabajo con las personas con discapacidad", agregó.

Moreno vive en Paraguay desde febrero de 2022, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos de discapacidad.

"Yo no pude presentarme en la ocasión anterior ni ahora", anticipó el exfuncionario. En cambio, afirmó que ha acudido mensualmente junto a su esposa a la embajada de Ecuador en Paraguay.

