Carolina Jiménez, exesposa de Ronny Aleaga, y su hijo abandonaron "por iniciativa propia" las instalaciones del Consulado de Ecuador en Caracas, Venezuela, aseguró este viernes 17 de mayo la Cancillería ecuatoriana.

La entidad indicó que Jiménez "señaló que ya no quiere el acompañamiento de la representación consular ecuatoriana y que desiste de continuar con el proceso de retorno asistido, luego de lo cual, procedió a abandonar la sede consular junto a su hijo".

La madre llegó hasta la sede diplomática ecuatoriana con su hijo a finales de abril. Ella denunció que Aleaga la mantenía encerrada y no le quería devolver a su hijo.

LEA: Caso Metástasis: Ronny Aleaga está en Venezuela, su expareja lo acusa de secuestrar a su hijo

Este fue su testimonio:

"... estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja (Ronny Aleaga) se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia, sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida, sin embargo, se niega rotundamente.

Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al Consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado".

LEA: Diana Salazar dejó abruptamente la sesión en Fiscalización por la presencia de Ronny Aleaga en comisión general