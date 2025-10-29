Política
El Estado donó a la Fiscalía y al TCE los edificios donde funcionan en Quito

La infraestructura fue entregada en calidad de donación por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

   
    Instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la intersección de la calle Juan León Mera y avenida Patria, en el centro norte de Quito.( API )
El edificio ubicado en la intersección de la calle Juan León Mera y avenida Patria, en el centro norte de Quito, pasó oficialmente a la Fiscalía General del Estado. Este 19 de octubre, el Gobierno realizó la transferencia de dominio del espacio donde actualmente funciona la Planta Central.

La infraestructura fue entregada en calidad de donación por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Con esta entrega, se formaliza la titularidad del inmueble donde funcionan varias unidades misionales y administrativas de Fiscalía. La institución destacó que, con esta acción, se garantiza la continuidad del trabajo institucional y se fortalece el acceso a la justicia para la ciudadanía.

El TCE también recibió oficinas en donación

Durante el evento, la Institución también llevó a cabo la transferencia del edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre y la avenida Patria al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), mediante la misma figura jurídica.

El inmueble cuenta con 5 881,68 metros de superficie, "lo que permitirá ampliar y optimizar los espacios de trabajo y atención ciudadana", informó el TCE.

El acto se llevó a cabo esta mañana en la Plataforma Gubernamental Norte y contó con la presencia de Victoria Santacruz, directora administrativa (e), quien participó en representación de la Institución durante la firma del documento de transferencia.

