El Estado donó a la Fiscalía y al TCE los edificios donde funcionan en Quito

El edificio ubicado en la intersección de la calle <b>Juan León Mera</b> y <b>avenida Patria</b>, en el centro norte de Quito, pasó oficialmente a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-gobierno-enfrentara-oposicion-debilitada-JG10343129 target=_blank>Fiscalía General del Estado</a>. Este 19 de octubre, el Gobierno <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/observadores-nacionales-internacionales-referendo-consulta-popular-2025-acreditados-consejo-nacional-electoral-OG10349601 target=_blank></a> <b></b><b></b>