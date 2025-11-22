Noboa designa a Enrique Herrería como nuevo secretario jurídico de la Presidencia

El exjuez de la Corte Constitucional (CC) y exasambleísta, Enrique Herrería, fue designado este viernes 21 de noviembre como nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República en reemplazo de Stalin Andino. El mandatario Daniel Noboa, quien regresó al país este jueves tras estar dos días en Estados Unidos, oficializó su nombramiento.

Herrería es doctor en jurisprudencia. En la función pública se ha desempeñado además como intendente de Policía, diputado, magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador, entre otros cargos.

En la CC estuvo entre 2019 y 2025. Durante ese periodo, el exjuez constitucional estuvo a favor de la eutanasia y de la despenalización del aborto por violación.

Su designación coincide con una semana de amplios movimientos dentro del gabinete ministerial y entidades adscritas al Ejecutivo, tras la derrota electoral del 16 de noviembre, cuando la mayoría de votantes rechazó las cuatro preguntas sometidas a consulta popular y referéndum.

El Gobierno de Noboa ha realizado cambios en los ministerios de:

- Gobierno;

- Salud;

- Educación, Cultura y Deporte;

- Desarrollo Humano;

- Trabajo;

- Agricultura, Ganadería y Pesca;

- Secretaría de Gestión de Riesgos

- y ahora en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

También se renovaron las autoridades de los viceministerios de la Mujer y Derechos Humanos y de Deportes, además de cambios en las gobernaciones de Guayas y Los Ríos.